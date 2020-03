Decretan detención contra Yemil, apelarán y demandarán a mamá de Tatiana

Este jueves 5 de marzo de 2020 se realizó la audiencia de imputación de cargos y detención provisional contra el cantante Yerik Emil Navarro Mosquera, conocido como Yemil por el delito de violencia doméstica contra su pareja Tatiana Vélez.

La audiencia se realizó en el sistema Penal Acusatorio – Fiscalía Regional de San Miguelito- , lugar donde el implicado se encontraba detenido desde el 3 de marzo, como medida de protección contra la víctima.

Por su parte, el abogado Rigoberto Vargas, defensa de Yemil, indicó que interpuso una denuncia contra la mamá de Tatiana Vélez por violación de la intimidad del secreto de su hija.

“Yemil está detenido, pero será apelado esta misma tarde. La víctima ya, antes el 27, 29 y el 3 de marzo, desisitó de los cargos y el Tribunal de Garantías dice que sin acusación no hay proceso penal. Con respecto al caso, es algo íntimo, personal de la víctima, son hechos que solo que incurre a ella y su pareja. Las fotos que están en redes no son reales, yo no las he visto. La persona que está encubriendo las redes sociales está cometiendo un delito contra la privacidad… Ya se presentaron denuncias contra la madre de Tatiana Vélez y eso está en manos del Ministerio Público por violar la intimidad del secreto de su propia hija“, agregó Vargas.

Wyznick Ortega, abogada de la madre de Tatiana Vélez, explicó que dentro de los elementos de convicción que se presentaron y que llevaron a la detención de Yemil hay imágenes obtenidas del celular de su hija que es de la propiedad de la madre.

También destacó que “la víctima, en su momento, argumenta una retractación y es que los elementos de incautación que se dieron del celular de la madre, que antes usaba la hija, demuestra elementos contundentes como los golpes y lo que sucedió. Este es un ejercicio que hay que darle un seguimiento”, agregó la licenciada Ortega.

“No sé si en algún momento ella recapacitará de todo lo que está haciendo, espero que sí y espero que ella regrese con su familia para ayudarla, yo sé que tiene un problema ahorita. Yo solo quiero ayudar a mi hija“, fueron las palabras de la madre de Tatiana Vélez a su salida del Sistema Penal Acusatorio.

El Ministerio Público dio a conocer para el 28 de febrero que a pesar de que la víctima no se presentó para las debidas diligencias, la entidad estuvo realizando otro tipo de investigación para esclarecer la situación.

También se pudo conocer que la Policía Nacional estaba brindado protección especial a ambas víctimas, tanto a la madre como a la hija, así como a sus hermanos y el padre de los mismos, a fin de que el investigado no pudiera acercarse al domicilio.

El artista ya ha sido señalado por este delito tras un caso ocurrido el 10 de marzo de 2019 con otra de sus expareja, y denunciado el 13 de marzo, por el delito de privación de libertad y violencia de género; sin embargo al momento de la revisión de medida cautelar, la víctima se retractó de los hechos. Luego presentó una denuncia el 29 de julio de 2019, pero después no colaboró a la investigación.