Decomisan presunto contrabando de tomate y detectan a cinco ilegales en el puesto de control de Guabalá

Unas 15 cajas de tomate cherry fueron decomisadas este martes en un vehículo pick up color rojo que conducido por un panameño quien no portaba la guía de transporte que emite el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Dirección de Aduanas confirmó Jaime Quintero, director de esa entidad en Chiriquí.

