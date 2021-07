Decodificando valores: la polarización | La Prensa Panamá

Ha llegado la hora de salir del “closet” en que escondemos nuestros valores, solo porque no están de moda. Una sociedad próspera no puede vivir polarizada en el nacionalismo o en el liberalismo. La prosperidad viene de un balance entre los diferentes aspectos, permitiendo ciertas libertades, pero no todas, otorgando oportunidades, pero siempre verificándolas. Una sociedad con sus valores balanceados debe ser nuestra mayor ambición.

