Decodificando valores: Elecciones ‘hamsa’

“Hamsa” es, en árabe, cinco y su uso como sustantivo se refiere al amuleto de la mano abierta, popular en muchas religiones. El pasado 1 de noviembre se realizaron en Israel las 5ta elecciones en tres años. ¿Por qué tantas? En esta democracia parlamentaria, el Gobierno es escogido por mayoría en el Parlamento y no de forma directa como en una democracia presidencial. Esto significa es necesaria una mayoría de 61 parlamentarios (de los 120) que apruebe un acuerdo de coalición. Este acuerdo incluye la distribución del presupuesto, las leyes a aprobarse en el Parlamento y por supuesto, la identidad del Gobierno y el primer ministro. Al no contarse con esta coalición, el Parlamento, el “Kneset”, se disuelve y se trata otra vez. Se calcula cada sesión de elecciones cuestan a los contribuyentes unos $600 millones, la gran mayoría en la pérdida de producción, pues las elecciones se dan en medio de la semana con un día libre que los políticos describen como “una fiesta a la democracia”.

You May Also Like