Declaran culpable a periodista por violación en perjuicio de una niña de 8 años

“Yo tengo mucha fe en Dios que las cosas van a salir bien, a veces la justicia panameña me da miedo, soy inocente y he pasado por momentos difíciles. Confío que las cosas se aclararán… Ya destruyeron mi vida una vez, y ahora lo intentan hacerlo otra vez”.

“No tengo testigo de nada y el único testigo es mi esposa, y no tengo prueba de nada, porque no tengo la manera de probar lo que dice el papá de la niña, por ocultar una relación homosexual con el padrino del niño, pues él se casó con con mi cuñada, una joven sencilla para ocultar su relación gay… Nosotros le dijimos a ella, tu esposo es gay y ahí empezó el problema con él”, comentó Bonaga en el audio enviado a los medios de comunicación.

You May Also Like