Declarado culpable el preso que violó y asesinó al “peor pedófilo de Reino Unido” en la cárcel

El acusado negó los hechos en un principio, culpando lo ocurrido a su condición médica ya que padece trastorno de personalidad múltiple, psicopatía y un trastorno de identidad de género, que manifestó que afectan a su capacidad de autocontrol . También declaró que piensa constantemente en torturas, violaciones y asesinatos y dijo: “Mi problema es que simplemente no tengo la capacidad de controlarme”, según recoge el diario The Mirror.

