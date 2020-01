El presidente Putin ha mentido acerca de Polonia en numerosas ocasiones y siempre lo ha hecho deliberadamente. Esto suele ocurrir cuando las autoridades rusas sienten una presión internacional relacionada con sus actividades y esta presión se ejerce, no sobre la escena histórica, sino sobre la geopolítica contemporánea. En las últimas semanas, Rusia ha sufrido varias derrotas significativas: fracasó en su intento de tomar control total de Bielorrusia, la UE una vez más prolongó las sanciones impuestas por la anexión ilegal de Crimea, las llamadas conversaciones sobre el llamado “Formato de Normandía” que no resultaron en el levantamiento de estas sanciones y que simultáneamente introdujeron nuevas restricciones, esta vez por los Estados Unidos, lo que dificulta significativamente la aplicación del proyecto Nord Stream 2. Al mismo tiempo, los atletas rusos acaban de ser suspendidos durante cuatro años por uso de dopaje.

La URSS y el Tercer Reich cooperaron estrechamente todo el tiempo. En una conferencia celebrada el 27 de noviembre de 1939 en Brest, representantes de los servicios de seguridad de ambos países debatieron sobre los métodos y principios de cooperación para luchar contra las organizaciones independentistas polacas en los territorios ocupados. Otras conferencias de los funcionarios de la NKVD y las SS sobre su cooperación se celebraron, entre otras cosas, en Zakopane y Cracovia (en marzo de 1940). No se trataba de conversaciones sobre la no agresión, sino sobre la liquidación (es decir, el asesinato) a personas, ciudadanos polacos y las acciones conjuntas para provocar una destrucción total de Polonia.

El pacto entre Hitler y Stalin se puso en vigor inmediatamente: el 1º. de septiembre de 1939, la Alemania nazi invadió Polonia desde el oeste, el sur y el norte y el 17 de septiembre de 1939 la URSS se sumó, atacando a Polonia desde el este. El 22 de septiembre de 1939 se celebró un gran desfile militar en Brest-Litovsk, una celebración conjunta de la Alemania nazi y la Rusia soviética ante de la derrota de la Polonia independiente. Estos desfiles no son organizados por partes en pactos de no agresión, sino por sus aliados y amigos.

Firmado el 23 de agosto de 1939, el pacto Molotov-Ribbentrop no fue un “pacto de no agresión”, fue una alianza política y militar, dividiendo Europa en dos esferas de influencia – a lo largo de la línea formada por tres ríos polacos: el Narew, Vístula, y San. Un mes más tarde fue trasladado a la línea del río Bug, como resultado del “Tratado de Límites y Amistad alemán-soviético” del 28 de septiembre de 1939. Fue un prólogo de crímenes indescriptibles que en los años siguientes se cometieron a ambos lados de la línea.

