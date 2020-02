Declaración de Huawei sobre acusaciones del Departamento de Justicia de los EEUU

Atacar a Huawei no ayudará a Estados Unidos a mantenerse por delante de la competencia. Repetir una mentira no la hará realidad. Creemos que el tribunal tomará una decisión justa basada en hechos y pruebas.

Ninguna empresa puede convertirse en un líder global robando a otros. A fines de 2018, a Huawei se le habían otorgado 87,805 patentes, incluidas 11,152 patentes en los EE. UU. Desde 2015, Huawei ha recibido más de US $ 1.400 millones en ingresos por licencias. Simultáneamente, hemos pagado más de US $ 6 mil millones en regalías por el uso legítimo de las patentes de otras compañías. Casi el 80% de esa cantidad se pagó a empresas estadounidenses.

