Decisión de la CEI es la más esperada

El CEI indicó en ese momento, a través de su presidente, Luis Núñez, que no proclamaría a Young, puesto que para el cargo de presidente era necesario sacar un mínimo de 38 votos de 74, es decir, 50 %+1, y a juicio de dicha comisión el voto en blanco que se emitió era válido, porque expresa una manifestación de voluntad y no es lo mismo que un voto viciado.

