“La cabeza todavía está caliente, no pienso con claridad. Decir que es el final sería apurado. No cierro las puertas, pero tampoco garantizo nada” , dijo en zona mixta tras el encuentro.

Tras la eliminación de Brasil a manos de Croacia (1-1 y 4-2 en los penales) en los cuartos de final de Qatar 2022, Neymar no garantizó que vaya a disputar el próximo Mundial en 2026, pero a la vez no se cerró “las puertas”.

