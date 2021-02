“Decir en público que quería irme del Atlético fue un error”

Un episodio rodeado de polémica fue el de su salida del club rojiblanco, cuando el Kun confeso públicamente en 2011 que quería abandonar el Atlético : “Había otras ofertas entonces, pero yo estaba en la Copa América 2011. La decisión la tomé tras la Copa y tenía que volver al Atlético a entrenar y ya había dicho que me quería ir. No podía, de ninguna manera. Pero decir públicamente que me quería ir del club fue un error. El Calderón era increíble , un campo tremendo”, confesó.

