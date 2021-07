Marta López Álamo compartió este pasado jueves, llena de alegría, que acudía junto a Kiko Matamoros al ballet. La pareja fue a ver al Ballet de San Petersburgo representar El lago de los cisnes de Tchaikovsky, una de las obras favoritas de la modelo, según ella misma contaba en su publicación de Instagram.

Acudir a este espectáculo trajo de vueltas para la andaluza muchos recuerdos de su dura infancia en la que sufría un trastorno alimenticio en el que, a pesar de ser una adolescente muy delgada, no se sentía muy a gusto con su cuerpo.

Emocionada ha compartido el duro momento en el que acudió con su madre al ballet y no pudo ver terminar la obra por culpa de su anorexia. “La primera vez que fui al ballet con mi madre fue en Granada, y me quede impresionada por su precisión y delicadeza en los movimientos” ha relatado.

“Pero también me comparaba con las bailarinas y me sentía mal. Era cuando tenía anorexia y no pude terminar de verlo. Era una chica delgada; sana pero delgada, y yo me comparaba con todo el mundo”.

Ahora, la influencer es consciente que esas comparaciones tan dañinas estaban causadas por su trastorno mental. Sin embargo, aquel recuerdo sigue en su mente años más tarde: “Nos tuvimos que ir en medio del primer acto y decepcioné a mi madre y a mí (a mí lo supe luego, en el momento quería sólo irme)”.

“Hoy puedo decir orgullosa que no me comparo con nadie y que puedo disfrutar del ballet y de todo sin que me afecte lo más mínimo” ha contado orgullosa. “Mi autoestima ha crecido, ya no soy débil y no me comparo“.

Cerraba esta reflexión tan necesaria con una “moraleja”: “Siempre va a haber personas distintas a nosotros, intentemos trabajar en nosotros y no compararnos, disfruta y vive“. Un mensaje muy importante para todos aquellos que en la actualidad estén luchando con trastornos alimenticios.