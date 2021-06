Decálogo para NO prorrogar la concesión a PPC

10. PPC se ha convertido en el enemigo interno de Panamá (the enemy within) en materia de desarrollo portuario y logístico como parte del competitivo mercado del litoral Pacífico. Nada garantiza que esa empresa ceda una pulgada en su proceder.

9. Sustentada en una auditoría superficial de la Contraloría General, PPC reclama tener derecho a la extensión automática de la concesión por otros 25 años, tras argumentar el concepto de “seguridad jurídica” que ella ha sido la primera en violar. Y esta empresa portuaria no se detiene, en ningún momento, para amenazar con supuestas demandas internacionales, a través de sus aliados infiltrados dentro del gobierno, en caso de que no se extienda la concesión.

5. Otra violación de PPC ha sido no entregar el 10% de sus ganancias anuales durante los primeros 18 años de operaciones. No fue hasta 2015 que pagó el exiguo dividendo de $1 millón a Panamá, a pesar de la alta rentabilidad de su negocio. A partir de entonces, y solo debido a la amenaza del proyecto de Corozal, comenzó a abonar dividendos; pero de su utilidad declarada de $909.9 millones hasta 2020, solo había devuelto $8 millones al Estado panameño, mucho menos del 10% exigido por la ley.

No estoy aislado de la realidad. Sé que el Gobierno, con mucha anticipación, ya prorrogó, por otros 25 años, la concesión de los estratégicos puertos de Balboa y Cristóbal, operados por Panama Ports Company (PPC). Preocupado por el futuro de nuestro país, de inmediato plasmo el decálogo para NO conceder tal extensión:

