¿Debo retirar el prepucio? ¿Es mejor no hacer nada?

Algunos pediatras no aconsejan retraer el prepucio. La razón está en que, con la intención de evitar la cirugía, la retracción puede ser demasiado forzada y causar cicatrices que no contribuyan a mejorar la situación, sino todo lo contrario. Así, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP) recomienda no “forzar la retracción del prepucio porque provocaremos pequeñas grietas, que al cicatrizar harán una fimosis cicatrizal, imposible de retraer”.

Con el seguimiento adecuado por parte del pediatra, este podrá ir observando la evolución de la fimosis. Por eso, “lo más sensato es no hacer nada” , como explica la AEPED, y dejar que el médico se encargue de valorar la situación y determinar cuál será el siguiente paso en el caso de que la fimosis no desaparezca.

