¿Debo hacerme un test COVID para viajar por España y el extranjero este verano?

Ahora bien, añade la doctora Marisol Morata, también de Ruber Juan Bravo, un resultado negativo en estos casos no necesariamente indica ausencia de infección activa , ya que el contagio podría haberse producido hace más de 7 días y no detectarse, y tampoco excluye que el paciente haya estado expuesto al virus.

En nuestro país, además, aquellas personas que deseen viajar a las islas Baleares o las Canarias , si no cuentan todavía con vacuna puesta, deberán entrar a las islas con una prueba negativa de infección activa de coronavirus SARS-CoV-2. Según la normativa canaria, los test negativos deben realizarse en las 72 horas previas a su llegada. Baleares, por el momento, reclama tanto los antígenos como las PCR en las 48 horas antes de llegar a las islas, y a quienes proceden de comunidades con una incidencia acumulada a 14 días superior a 60 casos por 100.000 habitantes. Además, en esta comunidad autónoma, de no acreditarse la prueba Covid en el origen deberán hacerse una en las 48 horas posteriores a su llegada y guardar cuarentena hasta conocer el resultado.

En breve llega el verano y, con ello, las ganas de vacaciones y, por qué no, de viajar y disfrutar de entornos que no solemos visitar. El problema es que actualmente hay restricciones de movilidad entre diversos países del mundo debido a la pandemia de Covid-19 en la que estamos inmersos. Así, hoy en día hay países donde se prohíbe la entrada de viajeros con origen España; otros simplemente te solicitan un test negativo las 48-72 horas anteriores, o bien una cuarentena nada más llegar y no recomiendan viajar, entre otras medidas.

