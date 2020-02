Debilidades y amenazas de la ciencia en Panamá

No obstante, la carrera para llegar a la meta no es fácil, ya que hay varias debilidades que deben ser superadas, entre ellas, la escasa inversión en innovación y desarrollo (I+D); infraestructuras pequeñas e insuficientes para encarar los retos de las diferentes ramas de la actividad; universidades con baja generación de ciencia, tecnología e innovación; poca capacidad del sistema para absorber el recurso humano formado en programas de becas; así como procedimientos burocráticos en el manejo de proyectos de I+D.

