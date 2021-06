Débil capacidad para combatir la corrupción

El 20 de marzo de 2020 se promulgó en la Gaceta Oficial la Ley 129, que crea el registro de beneficiarios finales, pero hasta la fecha esa base de datos no existe. En el Ministerio de Economía y Finanzas, explicaron recientemente que la meta de seis para la implementación no es realista. Precisamente, por estos días la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, adelanta la campaña “Panamá: Registro de Beneficiarios Finales”, cuyo objetivo principal es exigirle al Gobierno que ponga en marcha la herramienta.

Panamá está en el puesto 9 entre una lista de 15 países de Latinoamérica que fueron evaluados en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) , elaborado por Americas Society/Council of the Americas y el Control Risks.

El informe, elaborado por Americas Society/Council of the Americas y el Control Risks, ubica al país en el puesto 9 de entre 15 países evaluados.

You May Also Like