¿Debería ser obligatoria la vacuna del coronavirus? Dos expertos se posicionan a favor y en contra

Además, según Jain está el asunto de la verdadera efectividad de la vacuna: “A pesar de los titulares prometedores, los ensayos y los procesos farmacéuticos que rodean a las vacunas aún no han sido analizados. Dado que los primeros ensayos comenzaron en abril, hay datos limitados sobre la seguridad y eficacia a largo plazo. No sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad”, dice.

El comienzo de la aplicación de la vacuna del coronavirus es inminente. La mayoría de expertos recomiendan ponérsela, hasta el punto de que algunas voces creen que debería ser obligatoria. Pero otros no piensan igual. The Conversation ha enfrentado a dos expertos, uno a favor y otro en contra de la obligatoriedad de la vacuna.

