Una dedicatoria en la que ha afirmado no creerse la situación en la que se encuentra: “Hasta el último momento enamorando a todo el que la conocía. Os juro que no podía imaginar que esto pasaría jamás , porque debería ser eterna y duele mucho. Gracias por ser la mejor abuela del mundo. Siempre te recordaremos así, única “.

“Hoy te has ido y no sabes lo que te echaremos de menos . Mi Anita Dinamita, la más alegre, con su risa contagiosa, simpática hasta decir basta, enamorada de su familia , valiente y fuerte”, ha escrito la catalana.

