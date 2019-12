¿Debemos repensar el libre comercio?

La Gran Liberalización que se inició en 1990 no resultó ser la panacea que terminaría con el subdesarrollo. No obstante su balance es positivo. Debemos evitar la tentación de volver al encierro económico y trabajar juntos en una integración que funcione para todos nuestros ciudadanos.

La respuesta es no. La conclusión de nuestro nuevo informe bandera titulado De Promesas a Resultados en el Comercio Internacional: Lo que la Integración Global puede Hacer por América Latina y el Caribe , plantea que la apertura comercial sigue siendo necesaria para nuestro desarrollo, aunque debemos mejorar cómo la implementamos. La percepción de que la apertura comercial dañó nuestras economías es incorrecta. Según nuestros cálculos, el recorte promedio del 56% en los aranceles que ocurrió entre 1990 y 2010 aceleró el crecimiento del PIB per cápita en América Latina y el Caribe en 0,6% anual. Si bien este efecto puede parecer modesto al lado del Este Asiático, en el caso de Panamá significa un ingreso per cápita un 38% mayor por cuenta de la apertura.

