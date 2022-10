“Debemos acabar con esa antigua invisibilidad del sexo que tanto ayuda al incesto, a las violaciones y a la inferioridad de las niñas”

Sin tapujos y desde un punto de vista muy crítico con la comunidad internacional por su silencio. Así aborda la periodista francesa Dominique Sigaud todos los tipos de violencia que millones de menores sufren a diario en el mundo. Y este martes, con motivo del Día de la Niña, da una charla en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para denunciar esas atrocidades.

El encuentro es una acción conjunta de las ONG Entreculturas, Mundo Cooperante y Save The Children, y en él Sigaud presentará su libro La maldición de ser niña. Publicado en Francia en 2019, donde recibió el Premio Libro y Derechos Humanos, recientemente ha sido traducido al castellano y editado por el Grupo de Comunicación Loyola. En esa nueva edición, la autora dedica un capítulo a España y resalta “los avances que se han producido en pocos años en el marco de la protección frente a la violencia machista”.

En vísperas de su conferencia, la autora charla con 20minutos de ese fragmento, del resto de la obra y de la dramática situación que viven tantas pequeñas: “Se trata de algo que afecta a todas las civilizaciones, culturas, religiones y clases sociales. Y la cosa es más terrible aún porque va acompañada de discursos que lo justifican“.

¿Qué la llevó a escribir este libro? ¿Por qué pensó que era necesario?Yo fui una niña y pagué el precio por ello. Tenía un hermano que no sufrió incesto ni violaciones, ni lo dejaron embarazado con 20 años, ni recibía insultos de su padre, ni fue castigado por tener relaciones sexuales. Se le permitía conducir el coche familiar, salir a bailar, tener libertad de movimientos. Supongo que esa es la razón más profunda, pero además conocí a una chica en Marsella, natural de las Comoras, que me dijo que a su tía la habían practicado la mutilación genital después de casarse por decisión del marido. Eso había ocurrido en Francia. Hacía pocos años. Las autoridades lo sabían y no interfirieron para salvar la “paz social”. Después fui a una reunión de Ginecología Sin Fronteras donde supe que los genitales que se cortan se cosen, ¡siempre en carne viva! ¿Por qué tanta crueldad? También descubrí otra violencia contra las niñas: que este era un problema mundial y que no existe ningún estudio internacional al respecto. Pensé que tenía que hacer algo. No podía guardar silencio.