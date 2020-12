Para que una negativa como la que se ha dado no acabe en un pronunciamiento judicial “hay que probar que la vacuna no se le debe poner” , ya que a priori “se ha demostrado que la vacuna es buena”.

Si ese “conflicto” existe, “debe prevalecer la salud de la persona” , por lo que “si el médico dice que no hay motivos científicos para no vacunar, la decisión del hijo no puede perjudicar al padre”, ha continuado Sotomayor al hilo del caso de Sevilla.

Si los familiares no se convencen y el criterio médico es que no hay “ninguna incompatibilidad” para esas vacunaciones, los primeros se exponen a “perder la tutela de la persona” en el caso de que la tengan y de que el asunto llegue a la vía judicial.

