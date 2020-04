“Debe de ser molesto para Cristiano que digan que yo soy ‘el auténtico”

Además, recordó cómo fue su salida del FC Barcelona rumbo al Inter, años antes de recalar en el Real Madrid: “ No había firmado con el Inter, de hecho había renovado el contrato con el Barcelona , pero cinco días después el presidente se echó atrás y el Inter me buscó. Ahí nació una bonita historia con el Inter y con Italia”, le contó al exdefensa italiano.

You May Also Like