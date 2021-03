Debate presidencial 2021: Guillermo Lasso dice que vacunación será con ofertas reales y Andrés Arauz responde que su plan será universal y gratuito | Política | Noticias

No hubo una respuesta de Arauz a ese cuestionamiento y más bien criticó la propuesta de seguridad social de Lasso. “Los ecuatorianos no queremos una privatización tapiñada como lo propone su plan de gobierno, señor Lasso”, aseveró Arauz.

El aspirante de la alianza CREO-PSC replicó aludiendo a la corrupción que hubo con el manejo de los recursos recaudados en el terremoto del 2016. “En tu gobierno Andrés se fijaron impuestos por el terremoto y ese dinero no llegó a Manta ni Esmeraldas”, sostuvo Lasso, quien cuestionó que en 14 años la Revolución Ciudadana no resolvió problemas como la desnutrición crónica.

