Debate presidencial 2021: Andrés Arauz dice que pondrá dólares en los bolsillos de los ecuatorianos y Guillermo Lasso le replica si “serían dólares o humo en los bolsillos” | Política | Noticias

Los dos candidatos competirán por la Presidencia de Ecuador en las elecciones del 11 de abril del 2021.

¿Cuál Andrés Arauz tenemos esta noche, el que planteó la desdolarización o el que dice en un proceso electoral que quiere fortalecer la dolarización?, preguntó el candidato Guillermo Lasso, de la alianza CREO-PSC, al presidenciable de la Unión por la Esperanza (UNES).

Sobre la dolarización giró la apertura del debate presidencial que puso este domingo 21 de marzo cara a cara a los dos candidatos que se disputarán la Presidencia de la República en la segunda vuelta electoral del 11 de abril próximo.

Arauz explicó que en el artículo al que hace mención Lasso, escrito cuando era parte del Observatorio de la Dolarización, “claramente analiza las declaraciones de alguien parte de su coalición, César Rohón, que en la Asamblea declaró que había que ponerle fin a la dolarización. Es un art;iculo de análisis que ofrece alternativas a esa loca alternativa” de desdolarizar, no de él, sino de uno de los ahora es coideario de la candidatura de CREO, y aseguró que de llegar al Gobierno “vamos a fortalecer la dolarización”.

Fue el candidato de UNES quien tuvo que responder la primera pregunta sobre tres medidas para fortalecer la dolarización: “producción, trabajo y liquidez. Vamos a poner dólares en los bolsillos de las familias ecuatorianas, eliminar ese impuesto de 2% a las microempresas, reestructurar las deudas…“. A lo que Lasso le respondió que ha leído el plan de gobierno de Arauz , y que en la página 6 propone “cuarentena de dólares enel Ecuador, lo cual implicaría un congelamiento y plantea también una serie de emisión de algunos papeles con los cuales le pagaría a médicos, docentes, proveedores. ¿Serían dólares o sería humo en el bolsillo de los ecuatorianos?“.

Arauz respondió que lo que propone es que los dólares se queden en Ecuador, comprando a los ecuatorianos. Y mostró un billete de dólar, “jamás permitiremos que nuevamente nos lo quieran quitar los banqueros, o que quieran quitarse nuestros depósitos. Vamos a mantener la dolarización. Cómo, trayendo esos dólares que están afuera…, usted cada que tiene chance uso los dólares para sacarlos a su banco en Panamá…“.

El candidato Guillermo Lasso de la alianza CREO-PSC fue el primero en ingresar a TC Televisión para el debate presidencial de la segunda vuelta electoral. Foto: Cortesía CNE

La misma pregunta ¿cuáles serán tres medidas fundamentales de su plan de reactivación económica, y tres medidas para fortalecer la dolarización y para fomentar puestos de trabajo de manera especial para jóvenes y las mujeres?, se le hizo a Lasso, a lo que él dijo que va a crear confianza, que también eliminará el impuesto del 2% a los pequeños negocios y el exceso de impuestos y promover la inversión.

Arauz le preguntó a Lasso que “si tuviera en una mano el beneficio del Ecuador y en otra el beneficio de su banco, ¿qué decisión adoptaría. beneficaría al país o a su institución financiera? Lasso se refirió a la pandemia y que la agricultura es la que sostuvo los alimentos en los hogares y ratificó su propuesta de dar crédito a 30 años al 1% de inetrés a los pequeños agricultores y ganadores.

Su contrincante hizo notar que no respondió. Y dijo que el Banco de Guayaquil solicitó cambiar la definición de los segmentos de microcrédito para ganar más utilidades y habló de supuestas glosas que se hizo perdonar. A lo que Lasso le contestó que no mienta. “Lo que tu has dicho no es correcto, pero yo voy a dedicarme a lo que es fundamental” y siguió hablando de sus propuestas para artesanos, exportadores, jóvenes innovadores.

Luego, en otro segmento de preguntas, Lasso le respondió que “el Ecuador me importa más que el banco, que te quede claro”.

El candidato Andrés Arauz acudió al debate presidencial con su esposa y minutos antes de este evento anunció en su cuenta de Twitter que está embarazada de su segundo hijo. Foto: Cortesía CNE

Economía y empleo fue el primer eje temático que abordaron los dos finalistas para la elección presidencial que se realizará el próximo 11 de abril.

Este primer bloque abrió con la intervención de Arauz. Fue el primero en responder la pregunta. Luego fue el turno de Lasso. cada uno pudo replicar al otro. Ese mecanismo se definió para que ambos candidatos interactúen entre sí. En cada bloque se alternará el orden de intervención.

El segundo tema será sobre salud, vacunación, seguridad social y nutrición infantil. El tercero sobre democracia e institucionalidad estatal, independencia de poderes, participación ciudadana y transparencia.

Educación, desarrollo humano y tecnología es el cuarto eje temático. Y el quinto, relaciones internacionales, movilidad humana y desarrollo sostenible. (I)