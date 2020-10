Debate presidencial 2020: Donald Trump Vs Joe Biden, análisis – EEUU y Canadá – Internacional

El tema migratorio también fue relevante. La moderadora le preguntó a Trump por los 550 niños que fueron separados de su familia en la frontera y que ahora no han podido unificar con sus padres. Trump habló de que su gobierno había fortalecido las fronteras y que estaban haciendo esfuerzos para encontrarlos. Pero Biden se le fue encima. “Los separaron solo para asustarlos y que no vinieran más y ahora están perdidos. Eso no es lo que somos como país. Se los arrancaron de los brazos a sus padres y eso es criminal ”, afirmó Biden.

Biden le respondió que en su vida no había recibido un solo dólar de agentes extranjeros y que Trump, por el contrario, pagaba cientos de miles de dólares a China en impuestos , pero en EE. UU. no tributaba nada.

Trump insistió en que sus medidas habían salvado a millones de personas y que EE. UU. ya está a punto de derrotar al virus. Y criticó a Biden pues, según dijo, su estrategia es cerrar el país y asfixiar la economía. “Si cerramos la economía, no tendremos país”, dijo Trump tras confirmar, entre otras cosas, que la vacuna viene en camino, pero no llegará antes de diciembre.

You May Also Like