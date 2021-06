Debate en redes sociales sobre los comentaristas de Mediaset del Dinamarca-Finlandia

También hubo otras voces que rompían alguna lanza en favor de la labor de los comentaristas y Mediaset. “Las críticas a Mediaset son razonables, pero me gustaría veros improvisar una hora de directo sin saber qué está pasando” o “La realización del partido no es de Mediaset. Es de la UEFA. Los compañeros de Cuatro también se preguntaban por qué estaban emitiendo algunas imágenes. Durísimo” , fueron algunas de las opiniones.

You May Also Like