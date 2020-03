De viajero a estratega con China

Encontró la motivación en la feria de Cantón, que se realiza desde 1957, para entender qué había un problema y una solución para los interesados en hacer negocios. “Todo surge de una necesidad. Cuando fui la primera vez a la feria vi que los latinoamericanos no sabían hacer negocios adecuadamente, en medio de muchas preguntas: ¿Tenían la dificultad de qué hacer con el dinero? ¿Cómo no perder esa inversión? ¿A quién comprarle, o si llega un contenedor equivocado?”

“Estar en la meca mundial del comercio y además en Cantón, me hizo pensar en AllChina para conectar a los latinoamericanos con China”. Núñez pasó por el incierto trámite de cambiar su visa de turista por una de trabajo como profesor de inglés en su primer año de vivir en Guangzhou, capital de Canton. “A la vez que enseñaba inglés, construí AllChina con todas las normas locales, que no son pocas”.

“No caí en la cuenta en el problema en que me metía, hasta que perdí el pasaje de regreso y me quedé sin dinero y sin visa de turista. Tomé una decisión bajo presión: hacer algo para aprender mandarín. La solución: enseñar inglés a un grupo de niños y ellos a su vez me enseñarían su idioma”.

