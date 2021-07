De “Una decisión valiente” a “Nos toman el pelo”

El fundador de LoRIS apuesta por diversificar las medidas para no depende únicamente de una bala de plata: por ejemplo, cuentas individuales nocionales en la Seguridad Social, al estilo sueco; y promover la pensión complementaria para que tenga el mismo trato fiscal que las cotizaciones a la Seguridad Social. “ Que no haya discriminación fiscal, como ha sucedido con el castigo a los planes individuales de pensiones”.

El experto considera que con el acuerdo presentado este jueves no se garantiza la sostenibilidad del sistema . “La actualización con la inflación es asimétrica, cuando la inflación es negativa las pensiones no se tocan , lo cual es un poco decepcionante, porque sí se van a tocar cuando es positiva, y eso es socialmente injusto”, dice Herce.

“Lo presenta en forma de elección, o bien si no quieres jubilarte más tarde tienes que aceptar un recorte de tu pensión, aunque dice que sería insignificante, pero francamente no lo creo, porque entonces no lograríamos estabilizar el sistema”, comenta Herce, “o si quieres preservar el valor de tu paga mensual tienes que jubilarte más tarde”.

“Ese es el esquema que acaba de firmar el Gobierno. Si el ministro tiene otro, lo razonable es que lo dijera antes de sacar una ley que va a entrar en vigor en enero de 2022”, considera. “Me parece poco presentable en términos de respeto a la ciudadanía que cuando se presenta una ley tras un acuerdo público salga el ministro del ramo diciendo que tiene algo debajo del brazo. Como ciudadano, me parece que me están tomando el pelo”.

Las reacciones no se hicieron esperar, y ya este viernes el ministro ha tenido que rectificar, aclarando que solo eran unas “reflexiones en voz alta” que se “entendieron mal”, y que no había tenido “su mejor día”.

You May Also Like