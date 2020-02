de un aparato para fabricar desinfectante casero a un esterilizador de cepillos

La llamativa máquina para fabricar desinfectante casero , de la firma Gmair , presenta una apariencia que remite a la vez a una jarra de agua y a un pulverizador . En la información del producto, a la venta por 299 yuanes (algo menos de 40 euros al cambio) y que llegará a los consumidores en marzo, s e asegura que el líquido resultante no entraña toxicidad y que elimina el 99,9% de las bacterias (no falta la alusión específica al coronavirus).

