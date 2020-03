de tú a tú con pilotos de F1

El simracer Daniel Bereznay se ha impuesto en el llamado ‘ No GP de Australia ‘, una iniciativa que arrancó de Jean-Eric Vergne , ex de Fórmula 1 y actual de Fórmula E, y en la que consiguió enredar a pilotos reales como Max Verstappen o Lando Norris , con pilotos de videojuegos, como el citado Bereznay, o incluso el portero del Real Madrid Thibaut Courtois .

