De Trump a Biden | La Prensa Panamá

Cuando empecé a escribir este blog, me esperaba muchas cosas. Las razones por las que me interesé en hacerlo están conectadas más bien con el proceso electoral y las múltiples posibilidades que la primaria demócrata prometía. Según pensé, había muchos buenos candidatos que hacían interesante ese proceso.

Todavía me pregunto si su contendiente principal, Ted Cruz, hubiera sido peor. Y no tengo duda que, por lo menos en términos de políticas públicas y el afán de promover guerras en el extranjero, el tema es debatible.

You May Also Like