de triunfar en ‘El Club de la Comedia’ a empresario de éxito

Desde que se dio a conocer en El Club de la Comedia, la meteórica carrera de David Guapo no ha dejado de crecer. Además de consolidarse como monologuista, también es actor, cantante, guionista, presentador y empresario, una faceta menos conocida para el público general.

David Guapo, cuyo verdadero apellido es Callejón, saltó a la fama en la pequeña pantalla a raíz de su divertido monólogo sobre las exparejas. Su éxito como humorista le valió entrar como colaborador de uno de los mayores programas de éxito en La Sexta en aquel momento, Sé lo que hicisteis, y posteriormente también participó como concursante de Tu cara me suena.

Aunque para los espectadores era una cara desconocida cuando empezó en El Club de la Comedia, el monologuista barcelonés ya tenía experiencia en el mundo de la televisión, donde había trabajado como guionista y colaborador en el programa de Berto Romero, El Hormiguero de Pablo Motos y posteriormente también en el programa All you need is love, donde coincidió con Risto Mejide, de quien se hizo un buen amigo.

Sin embargo, no todo en su vida han sido risas. El monologuista reveló a Risto Mejide en el programa Al rincón su dura experiencia cuando se fue a EE UU “a la aventura”. “He dormido en la calle porque no tenía para pagar un hostal de mierda, y he robado comida para comer, y he sido feliz. Robaba en grandes superficies, burritos que estaban a punto de caducar, porque seguro que luego lo tiraban”, contó entonces.

Entre otras revelaciones que hizo en aquella entrevista, el actor confesó que perdió a un hermano cuando era muy joven, una situación que “también marca” en la vida, pero a la que ha sacado su lado bueno. “Yo perdí a mi hermano, pero tengo muchos amigos que son como hermanos”, aseguró.

En cuanto a su vida personal, el humorista se ha mostrado siempre más reservado, aunque su relación más mediática fue con la presentadora Ares Teixidó, un noviazgo que comenzó en 2009 y finalizó en 2016, de mutuo acuerdo.

En la gran pantalla, David Guapo no solo ha interpretado papeles en películas como Señor, dame paciencia o Sin Rodeos, sino que también ha puesto su voz doblando a Norman, la cobaya, para Mascotas y Mascotas 2.

Sin embargo, una de las facetas menos conocidas del guionista y actor es también su papel como emprendedor, ya que es socio fundador de varias startups. Una de las primeras fue GOI, una empresa dedicada al transporte, montaje e instalación de mercancías voluminosas en España, y por la que David Guapo ha mostrado su orgullo en redes sociales.

En los últimos años, además de participar en películas españolas de éxito como A todo tren, junto a Santiago Segura y Leo Harlem, David Guapo tiene también su propio espectáculo con el que lleva años de gira por España, Que no nos frunjan la fiesta, y que continúa con actuaciones en ciudades como Tenerife, el próximo 26 de noviembre, en Bilbao (3 y 4 de diciembre) o en Madrid, a partir del mes de enero de 2023.