De ‘testigo protegido’ en el caso de los supuestos pinchazos pasará a ser acusado

Agregó Vallarino que no entiende por qué el cabo de la Policía sigue laborando en el extranjero, ya que el caso en el que participó culminó, igualmente él revelo su identidad, “así que no hace ningún sentido mantenerlo allá para que nadie ubicara su paradero y peor aún es que sea una persona que en el juicio reconoció que él fue el que pinchó, que él era el que tenía los correos de las diferentes personas y que él era el que hacía los actos ilegales que denunció”.

Normas internacionales también indican que a un testigo protegido se le debe garantizar casa, trabajo o una ayuda económica justa. Sin embargo, no establece aumentarle 12.5 veces el salario y nombrarlo en un puesto que no le corresponde, como pasó con quien participó en el caso seguido a Martinelli.

Frente a esto, el penalista señaló que esos son hechos muy sospechosos que se tienen que investigar porque la ley no permite darle a un testigo 12 veces más de su salario para que testifique, “ya que eso no sería un testigo protegido, en todo caso sería uno comprado y lo peor, con plata del Estado”.

“Yo espero que en los próximos tres meses, cuando se resuelva el tema de la anulación que esperamos nosotros ganar, este señor termine pagando su responsabilidad, lo que él ha hecho no es ser testigo, lo que él ha hecho es confesar delitos, lo que él hizo fue indicar delante de tres jueces que él había mentido en distintas declaraciones juradas, lo que ha dicho es que no es diplomático, pero le pagan el cargo de diplomático” , puntualizó.

You May Also Like