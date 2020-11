de sus inicios en ‘talents’ musicales a sus ‘covers’ en ‘Veneno’

Pongamos que hablo de Madrid de Joaquín Sabina interpretado en solitario para el capítulo cuatro y The House of the Rising Sun , esta vez en compañía de Alex de Lucas, actual pareja de Romero, en el sexto episodio.

hola😔 he dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa🤒 estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo… lo siento mucho y espero veros muy pronto🥺❤️

En el mes de septiembre, Amaia formaba parte de un corto publicitario del festival de teatro Temporada Alta 2018 en la que interpretó el mítico tema de Jeanette Soy Rebelde . A finales del mismo, interpretó en uno de los conciertos en Madrid de U2Women of the world, canción homenaje a las mujeres que fue parte de una campaña solidaria para cerrar la brecha de género.

Romero pasó por el concurso demostrando en cada gala su gran disciplina, trabajo y buen directo sobre el escenario. Sin ser nunca nominada, sí hubo un antes y un después en la trayectoria de esta en en el talent con su interpretación de Shake It Out.

