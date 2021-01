De su paso por el ‘talent’ a su desaparición de las redes sociales

sin duda mi favorita y la que me llevó hasta el final (las otras también), lo bonito que a has cantado y el gran sentimiento que hay en todas tus letras es increíble @thaliagarrido ❤️ pic.twitter.com/XS9dhtm55k

Gracias a la confianza de los que serían sus profesores, consiguió una plaza en el talent musical y en la Gala 1 logró lucirse con una interpretación del tema Cake by the Ocean, junto a su compañero Raoul. Su esfuerzo y trabajo la hicieron brillar también en una Gala 2, esta vez acompañada por Nerea Rodríguez.

You May Also Like