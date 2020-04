de su “fiesta en la cocina” a su divertido juego con huevos de Pascua

La actitud de la autora de clásicos como Like A Virgin o Hung Up en este periodo divide a sus seguidores entre quienes apoyan su manera de divertirse y los que critican su falta de seriedad. En este sentido, el columnista de espectáculos Michael Musto afirmó recientemente que los contenidos de Madonna en Instagram son “de lo peor jamás visto”.

Tanto es así que la artista no dudó en compartir este lunes en Instagram un vídeo donde aparece bailando al ritmo de la canción Seven Nation Army, de The White Stripes, acompañada de sus cuatro hijos: los más pequeños, David Banda y Mercy James, de trece años; y las gemelas Estere y Stella, de siete.

You May Also Like