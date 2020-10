de ser un refuerzo de lujo a no ‘existir’ en el Galaxy

Por si no fuera poco, el LA Galaxy está fuera de los puestos de playoffs de la Conferencia Oeste de la MLS tras 20 juegos y luce complicado que la presencia de Hernández cambie eso. Incluso, el mexicano anunció que no estuvo en el duelo de este miércoles ante los Timbers debido a una lesión.

Poco a poco, su participación fue menor. La pandemia interrumpió la actividad y la MLS organizó el torneo MLS is back, certamen que se celebró en el complejo de ESPN Wide World of Sports en Walt Disney World Resort en Orlando, Florida.

You May Also Like