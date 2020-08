De secretaría a dirección: cambios en la comunicación del Gobierno

También dijo que es la primera vez que ve un decreto que crea una oficina en el que se menciona tantas veces al vicepresidente de la República. “No había visto eso antes. ¿Por qué [anteriormente] no se mencionó al vicepresidente? Porque ejercerá las funciones que el Presidente le asigne, como bien dice la Constitución. Me da la impresión de que han querido remarcar que el vicepresidente es una pieza fundamental de la estrategia de comunicación de la Presidencia”, agregó.

Los cambios se dan luego de que el gobernante ajustó su gabinete en medio de la crisis por el nuevo coronavirus, hecho que dejó al descubierto fallas en la manera como se dieron a conocer decisiones importantes de la emergencia: anuncios a través de redes sociales y conferencias de prensa que no se formalizaban en decretos, generando confusión en la ciudadanía; poca transparencia en las compras de la pandemia, y decisiones que no se explicaban a la población.

You May Also Like