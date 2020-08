De Saint Malo sufre revés en su tercer intento por evadir la prisión

“Pido disculpas a la fiscal y a los magistrados. Este delito me va acompañar toda mi vida y espero de alguna forma retribuir a la sociedad en el centro de salud. Estoy preparado para cumplir con los requisitos que se exijan y someterme a los controles necesarios en el trabajo”, manifestó Saint Malo durante la audiencia virtual cuando los jueces le concedieron la palabra. Al principio no se notaba animado para hablar, pero luego pronunció las breves palabras como una muestra de su intención de hacer lo que fuere necesario para salir de la cárcel.

No obstante, la Fiscal Anticorrupción, Anilú Batista, presentó como parte de sus argumentos una nota firmada por el jefe del departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Salud, Rubén Alvarado, en que la explica que no existe autorización para que los directores médicos de los centros de salud ofrezcan trabajo, sino que dicha función recae en el ministro o ministra de turno. La nota era una respuesta a otra misiva que había enviado al ministro la fiscalía para confirmar en qué funcionario recaía la potestad de hacer las ofertas de trabajo.

