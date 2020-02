“De repente dice que tiene ansiedad y me deja definitivamente por WhatsApp”

Afrontar las situaciones difíciles por las que atravesamos requiere muy a menudo de ayuda. 20minutos pone en marcha cada semana un consultorio psicológico con el fin de ayudar a resolver las dudas que plantean los lectores. Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado al consultorio de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

CONSULTA Llevaba año y medio con mi pareja. Se suponía que todo nos iba perfecto pero él ha decidido que debe estar solo porque tiene ansiedad y quiere curarse solo. El 31 de diciembre decide que lo quiere dejar porque yo me enfadé porque no cenó conmigo.

Luego lo arreglamos. El día 3 de enero nos damos los regalos de Reyes y el día 5, en plena cabalgata de Reyes, dice que tiene ansiedad, que se quiere ira casa y me deja definitivamente a través de whatsapp. Me bloquea de todos lados incluso se borra las redes sociales.

Yo he tenido un año complicado en el que he perdido los estudios y eltrabajo y le contaba mis problemas, pero no sé, no entiendo nada.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Su estado emocional es muy vulnerable, la ansiedad provoca muchos miedos y una situación de indefensión importante. Él ha tomado la decisión de romper contigo y, ante eso, lo mejor que puedes hacer es no intentar acercarte ni forzar la situación.

Lo más importante en este momento es que te centres en ti, has tenido un año muy difícil y es crucial que recuperes el ritmo de tu vida.

El haber perdido los estudios y el trabajo no te ayuda precisamente. No tengas ninguna duda al respecto y vuélcate en tu recuperación. En el libro ‘Recuperar la ilusión’ detallo cómo salir de estos procesos y recuperar tu bienestar emocional.

CONSULTA Hace 10 días mi pareja me dice que sigue sin superar la relación anterior de la que ya han pasado dos años. Me dice que asiduamente le ha mandado whatsapp para pedirle explicaciones y ella le dice que pase página que no quiere nada con él.

También me dice que se apuntó a yoga al mismo sitio al que iba ella. Además a esto hay que sumar que trabajan juntos, y ella está casada y con hijos, con lo cual se veían de manera esporádica.

Por otro lado, y en lo que respecta a mí, ha decidido que no estemos juntos, que tiene que superar esto solo. Yo lo quiero muchísimo pero no sé qué hacer, cómo ayudarle. Por otro lado pienso que la que tiene que estar bien soy yo. Y que él se lo ha buscado. ¿Qué puedo hacer, cómo puedo ayudarle a olvidar a la otra, cómo puedo hacer para estar bien yo?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es importante que te centres en ti. Por los detalles que cuentas, todo parece indicar que él sigue aún muy obsesionado con su ex, y lo mejor que puede hacer es centrarse y estabilizarse emocionalmente.

Está claro que necesita ayuda psicológica a nivel profesional, pues mientras esté así él lo pasará mal, pero tú también lo pasarás fatal. En relación a ti, dale el tiempo y el espacio que te ha pedido.

Deja de tener cualquier tipo de contacto con él, pues hasta que no consiga un mínimo de equilibrio emocional no será capaz de iniciar otra relación. No lo dudes, la mejor forma de ayudarle es alejándote.

PREGUNTA Soy venezolana y por la situación de mi país tuve que emigrar. Llevo dos años fuera pero estoy muy desanimada, me cuesta dormir, no sé si hice lo correcto al salir y dejar a mi madre allá.

Tengo la esperanza de volver algún día, pues siento que no tengo suelo, que estoy en el aire.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Estás con un estado de ánimo muy bajo, donde los apoyos fundamentales detu vida no los tienes (familia, amigos, tu trabajo anterior…) Eso hace que estés muy en precario emocionalmente, muy vulnerable.

No es el momento de tomar decisiones, lo que necesitas ahora e sfortalecerte emocionalmente y tratar de integrarte lo mejor posible. Por encima de todo conviene que trabajes tu bienestar emocional. En el libro ‘Lo mejor de tu vida eres tú’ detallo cómo hacerlo.