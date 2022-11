¿De quién es la responsabilidad en los PH?

El principio de la seguridad está expresamente mencionado en la ley 284 en su artículo dos, unido este principio al de conservación de los bienes privados y comunes. Es tan abarcador este principio que hay que tomarlo en su sentido más amplio. No es solo la seguridad para los propietarios y residentes en cuanto a su persona y protección de los bienes privados, y el concepto de conservación de los bienes privados y comunes unido al de seguridad. Se puede traducir en no pienses en ti, piensa en todos, uno es todos y todos es uno.

La idoneidad a que se refiere el numeral citado no es solo para el propietario, es una medida de seguridad para todo el inmueble y sus ocupantes y la verificación de la idoneidad le corresponde a la administración del PH, y aunque la norma no lo diga, debe ser antes de comenzar las labores. El propietario debe entender que su derecho de propiedad lo ejerce, en propiedad horizontal, con limitaciones y en beneficio del bien común.

La responsabilidad por actos o hechos que afecten de alguna manera los elementos comunes del inmueble es compartida. Corresponde al propietario no contratar personas sin la idoneidad correspondiente previamente comprobada. Por su parte la administración no debe permitir el ingreso de personas a “trabajar” en la unidad inmobiliaria sin que previamente se haya verificado la idoneidad con el ente correspondiente, así le presente el respectivo carné.

Esta situación única en inmuebles incorporados al régimen de la propiedad horizontal, especialmente cuando se trata de edificios, el propietario no la toma en cuenta al momento de hacer sus arreglos internos. La administración tampoco lo hace. No consideran que todo lo que se haga internamente afecta los bienes comunes, especialmente cuando se trata de ramales que llevan fluidos de cualquier tipo a la unidad inmobiliaria.

El propietario dirá: estoy haciendo trabajos en mi propiedad y los hago a mi criterio. La administración dice: es su problema lo que haga dentro de sus cuatro paredes. Actuar de esa manera es el origen de los problemas. Cuando se trata de trabajos que de alguna manera afectan los ramales y las tuberías principales ya sean de agua, electricidad o de gas, no se trata de un tema personal del propietario. Todo lo que directa o indirectamente involucra los elementos comunes que el propietario no ve, por estar esos elementos dentro de las paredes, serán afectados por los trabajos que el propietario realice en la unidad inmobiliaria.

Lo usual es que el propietario, como dueño de la unidad inmobiliaria, disponga a su mejor criterio, de la persona que le hará una instalación ya sea eléctrica, de plomería, pintura, etc. Lo usual es contratar individualmente a una persona, por referencia de un conocido que le fue bien con el técnico que recomienda. Por su parte la administración no tiene objeción alguna para permitir trabajos en el inmueble cuando se trata de obras internas en la unidad inmobiliaria.

