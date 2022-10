de querer salir en verano a ‘huir’ ante el Tottenham antes del final

Cristiano Ronaldo no pasa por su mejor momento y la gota que ha colmado el vaso sobre su delicada posición ha sido el hecho de quedarse fuera de la convocatoria del Manchester United para el partido de este fin de semana contra el Chelsea. ¿El motivo? Su huida en el último encuentro de su equipo frente al Tottenham. Se fue del banquillo antes del final y se negó a jugar los minutos de los que iba a disponer entrando desde el banquillo, ya con el choque decidido. Esa reacción le ha costado un castigo por parte de su entrenador, Erik Ten Hag. Pero es solo un capítulo más.

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera. He intentado vivir y jugar respetando a mis compañeros, a mis entrenadores y a mis rivales. Eso no ha cambiado. Yo no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que los últimos 20 años. El respeto siempre ha sido muy importante en mi toma de decisiones”, dijo Cristiano en Intagram.

“Desde muy joven, los jugadores más experimentados han supuesto un ejemplo para mí. Ahora, yo intento ser un ejemplo para los más jóvenes. A veces esto no es posible y la presión del momento nos supera“.





“Ahora solo siento que tengo que seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en el siguiente partido. Rendirnos a la presión no es una opción y nunca lo fue. Esto es el Manchester United y tenemos que estar unidos. Pronto estaremos juntos de nuevo”, finalizó el exjugador del Real Madrid.

Esta fue la respuesta del luso al escueto comunicado de su equipo solo unas horas antes. “Cristiano Ronaldo no será parte del equipo del Manchester United para el partido de Premier del sábado contra el Chelsea. El resto del equipo está totalmente concentrado en prepararse para este encuentro”, compartieron desde el Manchester, confirmando así el cabreo de Ten Hag con el delantero.

La tortuosa historia reciente de CR7 empezó mucho antes. El astro portugués dejó la Juventus para volver a casa -ganó su primer Balón de Oro siendo red devil- pero las cosas no salieron como esperaba. El equipo no se clasificó para la Champions y a Cristiano le entraron las dudas. Su segunda etapa en Inglaterra no iba como él había planeado y estuvo a punto de salir en el pasado mercado de verano.

En la terna de equipos que le pretendieron solamente se dieron rumores: desde el Atlético de Madrid hasta otro club de sus amores, el Sporting de Portugal. Pero nada se concretó y acabó quedándose casi a regañadientes en las islas británicas. Ya la temporada empezó torcida para el goleador, pero las cosas se complicaron todavía más cuando, con el paso de las jornadas, iba perdiendo su papel de indiscutible. La relación Cristiano-Ten Hag fue tensa en todo momento y ahora mismo el luso lleva un mes sin marcar. No es el delantero titular del United, y tiene por delante a jugadores como el brasileño Anthony, y sobre todo a Martial y Marcus Rashford, que sí cuentan con la confianza del técnico neerlandés.





La posición de Cristiano Ronaldo no solo es delicada por lo que está pasando, sino también por lo que puede pasar. El Mundial de Catar arranca en solo un mes y el portugués, una de las estrellas de la competición, corre el riesgo de llegar a la cita sin ritmo y quizás fuera de forma. Y será, por su edad, el último torneo de ese nivel que esté en disposición de disputar. Dada la complejidad un CR7 fue elegante en su respuesta al United necesita darle un vuelco a su papel en el equipo si no quiere quedarse como un actor secundario.