En un país como Panamá, con los niveles de pobreza y de inequidad social, la población tiene todo el derecho de cuestionar y exigir explicaciones del uso de los recursos del Estado. Sabemos que no es cierto que un mayor presupuesto va a solucionar los problemas de los sectores populares, pero, utilizado con responsabilidad y de forma productiva, se convertiría en un instrumento para mejorar la desigual distribución de la riqueza, sin duda, ello no lo podemos esperar de Gobiernos neoliberales. El pueblo debe estar consciente de que para alcanzar eso es necesario un Gobierno distinto a los que han administrado el Estado hasta la fecha.

¿De qué vale mayor crecimiento, mayor presupuesto y más deuda, si las necesidades sociales de la mayoría de la población no son atendidas, si la riqueza pasa a manos de solo un centenar de personas en un país de poco más de cuatro millones de habitantes? Esta es la reclamación de un pueblo que no ve bienestar humano en las políticas públicas que ejecutan Gobiernos neoliberales-empresariales.

