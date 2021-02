¿De qué se le acusa? ¿Quién le juzga? ¿Será inhabilitado de por vida?

Sin embargo, esta defensa también ha sufrido muchos cambios. A finales de mes dejaron el equipo Butch Bowers y Deborah Barbire , que eran los principales defensores. La razón fue que no estaban de acuerdo con la defensa que quería plantear Trump, basada en que realmente hubo fraude electoral , algo que hasta la fecha no se ha podido demostrar.

Finalmente, el pasado 6 de enero el presidente recibió en la Casa Blanca a una manifestación de sus seguidores con un discurso en el que dijo, entre otras cosas, que si no luchaban “como si no les fuera la vida, no van a tener un país” y que tenían que “luchar como el diablo”.

You May Also Like