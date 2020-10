¿De qué color era José Domingo Espinar y por qué importa la respuesta?

José Domingo Espinar se defendió de esas acusaciones con un pensamiento original. Pasaron 100 años para que Martin Luther King dijera que los seres humanos no deben ser juzgados “por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad,” Espinar argumentó todos tenemos el color que nos “cupo en suerte al nacer” y que ese color no debe usarse para calificar a las personas. Y agregó que “todo cuanto entonces se hizo y cuanto después se ha hecho en Panamá ha sido siempre y por siempre obra de las castas porque ellas (la gente de color, o sea tumbaga Istmeña) predominan sobre las pocas personas capaces de hacer alarde de sus abolengos.”

¿Por qué hablar de raza, si la raza no existe y no tiene ningún fundamento científico, ya que hay una sola especie humana? Porque, aunque la ciencia nos dice que las razas no existen, también nos dice que el racismo si existe. Y los científicos sociales lo estudian para entender cómo afecta a las sociedades y a la vida de las personas.

