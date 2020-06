De Perseidas, naturaleza y cómo disfrutar de una noche de verano mágica

“Para declarar un destino turístico como ‘Starlight’ debe cumplir varios parámetros técnicos, como la nubosidad, la transparencia y la nitidez y la turbulencia atmosférica. Estos son naturales y no podemos incidir en ellos, pero sí en la contaminación lumínica, porque se puede corregir y se pueden proteger las zonas en las que no hay”, apunta la directora de la entidad. “Una vez que se cumple esto, la organización mundial de turismo también evalúa que esos espacios sean visitables en cuanto alojamiento, seguridad y accesibilidad , así como restauración, miradores, zonas donde pernoctar, etcétera”, añade.

Para disfrutar de este fenómeno hay dos condiciones fundamentales: un poco de paciencia y un cielo despejado, lejos de grandes núcleos urbanos y contaminación lumínica. “El problema de muchas ciudades no es solo el exceso de alumbrado, sino el mal alumbrado, con el que además se está desperdiciando energía y dinero. Hasta hace poco nadie era consciente de la importancia de proteger el cielo nocturno, y no solo porque sea algo que nos ayude en el campo científico, sino porque tiene un gran valor como patrimonio cultural y turístico”, apunta Varela.

