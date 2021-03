De Pekín al oeste de Estados Unidos, directora Chloe Zhao seduce a Hollywood

Algo que dijo un nómada de la vida real durante la película es “el discurso más socialista que he escuchado, y yo soy de China”, dijo Zhao a la New York Magazine.

Aunque la película en sí misma no tiene un tono político, deja entrever las crueldades del capitalismo a ultranza, que no ha proporcionado ninguna red de contención para los estadounidenses mayores.

Con su primera película, Songs My Brothers Taught Me, sobre una adolescente que sueña con una vida más allá de la reserva indígena de Pine Ridge, Zhao se sumergió por meses en la vida de los nativos de Dakota del Sur.

