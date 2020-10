de parias a creadoras de tendencias

No fue hasta el 2014 que no volvimos a ver a las brujas siniestras y crueles, aunque esta vez más sexualizadas. American Horror Story: Coven nos trajo una nueva tendencia que evolucionaba del gótico de una manera mucho más chic y ponible. El witchy style se apoderaba de las calles con sombreros de ala negros, vestidos con un aire naive y looks total black muy estilosos con un aire boho chic.

Sin embargo, gracias a la literatura y Hollywood con la figura de la femme fatale, las brujas comenzaron a tener otro aspecto mucho más moderno y sexualizado que respondía a los cánones de la época, como Veronica Lake en la película Me casé con una bruja o Kim Novak en Me enamore de una bruja.

Según el Malleus Maleficarum, las mujeres eran las culpables de todos los males que asolasen la localidad, ya que eran “más propensas a ser tentada por el diablo” , de ahí que la gran mayoría de los actos de brujería estuviesen cometidos por estos seres de “lengua mentirosa y ligera”, a los que no se puede dejar solos dado que “una mujer que piensa sola, piensa mal”, siendo” un defecto natural en ellas no querer ser gobernadas”. Incluso uno de los delitos de los que se las podía acusar era causar la impotencia en el hombre , ya que un hombre estando con una mujer tuviese ese problema, era una prueba de que ella era una bruja.

