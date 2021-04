De pantallas, noticias y presentadoras

Desde el ilógico “y cambiamos de asunto porque murió un niño…”, (¿si no moría uno no cambiaban de asunto?), hasta los ‘tiquismiquis’ que forman ante una noticia graciosa, todo luce escaso de seriedad.

No es agradable ver a algunas que queriendo lucir delgadas usan tallas muy pequeñas para su complexión, provocando que los rollitos se desborden. Si utilizaran la ropa algo más floja, eso no pasaría.

Y no es que no se vistan bien ni que sean anticuadas, ni la madre Teresa de Calcuta ni JLO, todo va de acuerdo con el programa que presenten.

Las presentadoras deben entender que no están en una pasarela de modelaje ni en el show del artista de moda, y vestirse en concordancia al mundo que representan: de manera seria para noticias y algo más relajado en otros temas, razonando siempre que no son las figuras centrales, sino el enlace entre lo que presentan y los televidentes.

Nuestras presentadoras de televisión no escapan a ese embrujo y se muestran modernas y elegantes, pero algunas veces demasiado para el tipo de programa o segmento que presentan, sin considerar que todo “entra por los ojos” y que ellas no son las estrellas.

